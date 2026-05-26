19 Mart operasyonu kapsamında tutuklanan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından güncel gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'DEMOKRASI AYAKLAR ALTINDA'

İmamoğlu, yaptığı açıklamada, ekonomik kriz, demokrasi ve adalet vurgusu yaparak, “Ülkemizin insanları yaşam mücadelesiyle sınanıyor. Ekonomi her geçen gün daha da ağırlaşıyor; gençler geleceğini başka ülkelerde arıyor, emekliler ay sonunu getiremiyor, aileler umutlarını korumakta zorlanıyor. Demokrasi ayaklar altında. Hukukun tarafsızlığına olan inanç zedelenmiş, adalet duygusu derinden yara almıştır. Farklı düşünen insanlar baskı altındadır. Özgürlük, korkunun gölgesinde kalmıştır” ifadelerini kullandı.

'MİLLET DEĞİŞİM İSTİYOR'

Tüm siyasilere seslenen Dilek Kaya İmamoğlu, “Millet yorgun. Millet değişim istiyor. Millet sokaklarda. Biz, demokrasiyi de adaleti de bilen bir milletiz. Millet, size verdiği yetkinin sonuçlarını artık görmek istiyor. Bu yetkinin gereğini yerine getirmek; halkın iradesine, adalete ve demokrasiye sahip çıkmak demektir” dedi.

Daha adil, özgür ve huzurlu bir ülkede yaşamanın herkesin hakkı olduğunu ifade eden Dilek İmamoğlu, “Siyasetin görevi; kutuplaştırmak değil, halkın sesini duymaktır ve duyurmaktır. Bugün insanların en büyük ihtiyacı; güven veren bir demokrasi, liyakatli yönetim ve umut edebilecekleri bir gelecektir” ifadelerine yer verdi.