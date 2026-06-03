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İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Polat çiftinin korumalığını yapan Engin Polat'ın da kuzeni olduğu öğrenilen Can Polat saldırıda yaşamını yitirdiği öğrenildi.

DİLAN POLAT AĞLAYARAK YARDIM İSTEDİ

Dilan Polat, konuya ilişkin bir video paylaşarak "Ne olur polis gelsin, ambulans gelsin. Can Polat'ı vurdular" diyerek yardım istedi.

SALDIRGAN KONAK’TA YAKALANDI

Can Polat’ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili şüphelinin, İzmir’in Konak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

CAN POLAT SALDIRISINDA YENİ DETAY

Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Otel işletmecileri, saldırının otele yönelik olmadığını, zanlının sabah saat 09.00'dan itibaren sokakta pusuda beklediğini ifade etti.