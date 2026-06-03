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İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Polat çiftinin korumalığını yapan Engin Polat'ın da kuzeni olduğu öğrenilen Can Polat saldırıda yaşamını yitirdiği öğrenildi.

SALDIRIYA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Engin Polat’ın kuzeni ve Dilan Polat’ın koruması Can Polat, Çeşme’de bir otelin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.

📌Dilan Polat’ın koruması Can Polat'ın Çeşme’de bir otelin önünde silahlı saldırıya uğradığı anın görüntüleri ortaya çıktı pic.twitter.com/qLijqb3ihS — Yeniçağ (@YenicagGazetesi) June 3, 2026

İZMİR'İN KONAK İLÇESİNDE YAKALANDI

Dilan Polat'ın koruması Can Polat’ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili şüphelinin, İzmir’in Konak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

"KESİNLİKLE OTELE BİR SALDIRI OLMADI, OLAY SOKAKTA YAŞANDI"

Saldırı anında otelde bulunan işletmeci Büşra Yılmazel şunları söyledi, "Bugün zaten gidiyorlardı. Bahçede oturduk, hiçbir şey yoktu ve tam vedalaşıyorduk. O an korumaları arabayı getirmeye gitmişti. Kapıda arabayı getirmeye çıktıklarında biz içeriden üç el falan bir silah sesi duyduk. Hemen eşim koştu, herkes ne olduğunu anlamaya çalışarak şoka girdi.

Otelle hiçbir bağlantısı yoktu, otele bir silahlı saldırı gerçekleşmedi. Burası Alaçatı, sokaklardan sürekli arabalar ve insanlar geçiyor, olay sokakta oldu. Zanlı sabahtan beri, saat 09.00'dan beri orada bekliyormuş. Çıkılmasını beklemiş. Vurulduktan sonra Can Polat Bey bu tarafa yöneldi, eşim de silah sesini duyup dışarı çıkınca yardım amaçlı hemen onu içeriye, odaya aldılar."



"İLK DENEMEDE SİLAHI TUTUKLUK YAPMIŞ"

Saldırı anının detaylarını paylaşan otel işletmecisi Serhat Yılmazel ise şu ifadeleri kulandı:

"Sabah saat 09.00'da biri geliyor, orada oturup bayağı bekliyor. Olay sanırım öğleden sonra oldu. Can Polat Bey valizleri ve eşyaları arabaya yüklemeye gelmişti. Kameralardan da izlediğimiz üzere Can Polat Bey burada dururken şahıs geliyor ve ateş etmeye çalışıyor ancak silah tutukluk yapıyor sanırım.

DALTONLAR RESİM PAYLAŞMAYA BAŞLADI

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından Daltonlar çetesine bağlı hesaplar, çete lideri Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir'in resmini paylaşmaya başladı.

CAN POLAT SALDIRISINDA YENİ DETAY

Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Otel işletmecileri, saldırının otele yönelik olmadığını, zanlının sabah saat 09.00'dan itibaren sokakta pusuda beklediğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, son yıllarda yalnızca paylaşımlarıyla değil, hakkında yürütülen soruşturmalar ve ailesinin yaşadığı gelişmelerle de sık sık kamuoyunun gündeminde yer aldı. Lüks yaşam tarzını yansıtan paylaşımlarıyla uzun süre konuşulan Polat, daha sonra eşi Engin Polat ile birlikte adli süreçler ve mahkeme haberleriyle dikkat çekmişti.

DİLAN POLAT ÇİFTİ SİLAHLI SALDIRIYLA BÜYÜK PANİK YAŞADI

Gündemin sakinleştiği düşünülürken bu kez Alaçatı'dan gelen haberler sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı. İddialara göre tatil için İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Alaçatı'da bulunan çift, silahlı saldırı haberiyle büyük panik yaşadı.

DİLAN POLAT AĞLAYARAK YARDIM İSTEDİ

Ailenin korumalığını yaptığı belirtilen Can Polat'ın silahlı saldırıya uğradığı öne sürülürken, olay sırasında çekildiği iddia edilen görüntüler kısa sürede yayıldı. Videolarda Dilan Polat'ın gözyaşları içinde, "Ne olur polis gelsin, ambulans gelsin. Can Polat'ı vurdular" diyerek yardım istediği anlar dikkat çekti.

Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu iddia edilen Can Polat'ın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin 20'li yaşlarda bir erkek olduğu yönünde paylaşımlar yapıldı. Olayın perde arkasına ilişkin resmi makamlardan henüz net bir açıklama gelmezken, sosyal medyada ortaya atılan iddialar gündemdeki yerini koruyor.

Saldırıya ilişkin olay yerinden ilk görüntüler ortaya çıktı. Yaralanan Polat'ın, ambulansla hastaneye kaldırıldığı görüldü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Engin Polat'ın kuzeni olan, aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat (37), silahlı saldırıda ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polat'ın katil zanlısı ise yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.