Trafik sigortası haziran tarifesi belli oldu: İşte prim ve ceza oranları

Fark Risk Basamaklarında Ortaya Çıktı

Haziran 2026 tarifesinde en dikkat çekici detay, sürücülerin risk durumuna göre oluşan prim farkı oldu. SBM verilerine göre İstanbul'da en yüksek risk grubundaki bir sürücünün ödediği trafik sigortası primi ile en düşük risk grubundaki sürücünün primi arasında yaklaşık yüzde 500'lük fark bulunuyor.