Ankara Sulh Ceza Hakimliği aile değerlerine aykırılıktan ve müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek suçundan Dilan Polat’ın sosyal medya hesabının kapatılmasına ve erişimin engellenmesine karar verdi.

DİLAN POLAT’IN ANLIK VİDEOSU KATİLLERE NAVİGASYON OLDU

Dilan-Engin Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat, 3 Haziran günü saat 14.00 sıralarında silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Saldırı çiftin tatil yaptığı otelin önünde gerçekleşmişti.

Olayın arka planındaki korkunç gerçek, polis soruşturmasıyla netlik kazanmıştı. Can Polat’ın hayatını kaybettiği o meşum günde, kendisi herhangi bir yer bildirimi yapmamasına rağmen, beraberindeki Dilan Polat sosyal medya hesabından bir video paylaşmıştı Gittikleri mekanı, arka planı ve çevreyi anlık olarak milyonlarca takipçiye sunan bu video, pusu için fırsat kollayan katiller için adeta bir canlı yayın navigasyonu işlevi görmüştü.

Saldırganlar, Dilan Polat'ın saniyeler süren o "masum" videosundan yola çıkarak Can Polat'ın tam olarak nerede olduğunu, yanlarında kimlerin bulunduğunu ve mekanın fiziksel şartlarını tespit etmişti. Hiçbir istihbarat çalışmasına veya fiziksel takibe gerek kalmadan, doğrudan Instagram üzerinden verilen bu canlı adres, cinayet planının kusursuz işlemesine zemin hazırlamıştı.