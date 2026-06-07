2026 Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Venezuela ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız’ın kadroda yer almamasıyla ilgili konuşan Montella, “Bütün seçimlerimiz herkesi oynatabilmek için. Kenan koşulara başladı, yavaş yavaş artık bize katılacak. Ferdi’yi ise riske atmak istemedim” ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı’ndaki atmosferden de bahseden Montella, “Oyuncularımız çok keyif alıyor. Ben de bu yüzden milli araları sabırsızlıkla bekliyorum. Onlar kulüplerine gidip maç oynuyor, ben ise onların gelmesini bekliyorum. Bu birlikteliği korumalıyız” dedi