Sosyal medyada masum bir anı ölümsüzleştirmek için çekilen kısacık bir video, bazen geri dönüşü olmayan trajedilerin tetikleyicisi olabiliyor. Kamuoyunu sarsan Can Polat cinayeti, tehlikenin sadece kendi yaptıklarımızdan değil, yanımızdaki kişilerin paylaşımlarından da gelebileceğini en acı şekilde kanıtladı. Güvenlik güçlerinin ve uzmanların yıllardır üzerinde durduğu "anlık konum paylaşımı" zafiyeti, bu kez Dilan Polat'ın hesabından yapılan bir video paylaşımıyla ölümcül bir silaha dönüştü.

DİLAN POLAT’IN ANLIK VİDEOSU KATİLLERE NAVİGASYON OLDU

Olayın arka planındaki korkunç gerçek, polis soruşturmasıyla netlik kazandı. Can Polat’ın hayatını kaybettiği o meşum günde, kendisi herhangi bir yer bildirimi yapmamasına rağmen, beraberindeki Dilan Polat sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Gittikleri mekanı, arka planı ve çevreyi anlık olarak milyonlarca takipçiye sunan bu video, pusu için fırsat kollayan katiller için adeta bir canlı yayın navigasyonu işlevi gördü.

Saldırganlar, Dilan Polat'ın saniyeler süren o "masum" videosundan yola çıkarak Can Polat'ın tam olarak nerede olduğunu, yanlarında kimlerin bulunduğunu ve mekanın fiziksel şartlarını tespit etti. Hiçbir istihbarat çalışmasına veya fiziksel takibe gerek kalmadan, doğrudan Instagram üzerinden verilen bu canlı adres, cinayet planının kusursuz işlemesine zemin hazırladı.

SEVDİKLERİNİZİN GÜVENLİĞİNİ BİR HİKAYE İLE TEHLİKEYE ATMAYIN

Gittiğimiz restoranları, kafeleri, tatil rotalarını ve hatta ev adresimizi saniyeler içinde binlerce kişiye açıyoruz. "Buradayım" mesajı veren hikayeler ve check-in bildirimleri, takipçi listesine sızmış saplantılı kişilere, hasımlara veya organize suç örgütlerine hedeflerinin nerede olduğunu altın tepside sunuyor. Emniyet uzmanlarına göre, sosyal medya platformlarının sunduğu harita ve etiketleme özellikleri, suçluların kurbanlarını fiziksel olarak takip etme zahmetini ortadan kaldırıyor.

Bir kurbanın ne zaman korumasız olduğunu, yanında kimlerin bulunduğunu tespit etmek için birkaç hikaye kaydırmak yeterli oluyor.

DÜNYAYI SARSAN CİNAYETLER: POP SMOKE VE PNB ROCK

Dijital ayak izinin kanlı sonuçları, uluslararası basında ve polis dosyalarında defalarca kez yer aldı. Bunun en sarsıcı örneklerinden biri 2020 yılında yaşandı. 20 yaşındaki yükselen Amerikalı rapçi Pop Smoke, Los Angeles'ta kiraladığı lüks villada arkadaşlarıyla eğlenirken aldığı hediyeleri Instagram hesabında paylaştı.

Ancak kadrajda unutulan küçük bir detay, hediye paketinin üzerindeki açık adres etiketiydi. Bu paylaşımın üzerinden henüz saatler geçmişti ki, adresi tespit eden maskeli saldırganlar eve baskın düzenleyerek genç müzisyeni vurarak öldürdü.

Bu olaydan sadece iki yıl sonra, 2022'de bir başka rap yıldızı PnB Rock benzer bir tuzağın kurbanı oldu. Kız arkadaşı, Los Angeles'taki Roscoe's Chicken & Waffles restoranında yemek yerken, masanın ve mekanın konumunu Instagram hikayesinde etiketledi. Bu anlık paylaşımı takip eden silahlı bir saldırgan, kısa süre sonra mekana girerek sanatçıyı gasp etmeye çalıştı ve ardından vurarak katletti. Polis raporları, katilin doğrudan sosyal medya paylaşımı üzerinden kurbanın yerini tespit ettiğini doğruladı.

KİM KARDASHİAN SOYGUNU VE BLİNG RİNG VAKALARI

Sadece cinayet değil, organize soygunlar da sosyal medyanın yönlendirdiği suçlar arasında başı çekiyor. 2016 yılında Kim Kardashian'ın Paris'te kaldığı otel odasında silahlı soyguncular tarafından rehin alınması ve milyonlarca dolarlık mücevherlerinin çalınması, haftalarca süren sosyal medya ifşalarının bir sonucuydu. Kardashian'ın nerede kaldığını, hangi takıları taktığını anlık olarak paylaşması çeteye yol göstermişti. Benzer şekilde "Bling Ring" olarak bilinen hırsızlık çetesi, Paris Hilton ve Orlando Bloom gibi ünlülerin evlerini, sadece sosyal medyadaki tatil paylaşımlarına (evde olmadıkları zamanlara) bakarak soymuştu.

CAN POLAT VAKASI: TEHLİKE KAPIMIZDA

Küresel çaptaki bu tehlike, Can Polat cinayetiyle bir kez daha kapımızı çalmış durumda. Bu acı olay, sıradan vatandaşların veya belirli bir çevrede tanınan kişilerin de en az dünyaca ünlü yıldızlar kadar risk altında olduğunu kanıtlıyor. Dijital dünyadaki anlık bildirimlerin, gerçek dünyada geri dönüşü olmayan kayıplara nasıl zemin hazırladığı, Can Polat'ın trajik sonuyla yerel düzeyde, en sert şekilde yüzümüze çarpıyor.

UZMANLARDAN DİJİTAL GÜVENLİK İÇİN ALTIN KURALLAR

Bu zincirleme faciaların ardından siber güvenlik uzmanları ve kolluk kuvvetleri, dijital hayatta kalma stratejilerini yeniden güncelliyor. En hayati kural; "Şimdi buradayım" yerine "Oradaydım" prensibini benimsemek. Gidilen mekanın konumu veya fotoğrafları kesinlikle anlık olarak değil, o mekandan tamamen ayrıldıktan ve güvenli bir noktaya geçildikten sonra paylaşılmalı. Ayrıca hesap gizliliğinin sağlanması, paylaşılan görsellerde sokak tabelası, kapı numarası gibi lokasyon belirleyici ipuçlarının yer almaması hayati önem taşıyor.