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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’a ait hesaplarla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Avukat Melih Demirer, Polat’ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı verildiğini duyurdu.

TİKTOK, FACEBOOK VE YOUTUBE HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Demirer’in açıklamasına göre, yaklaşık 1,5 milyon takipçili yedek Instagram hesabı başta olmak üzere TikTok, Facebook ve YouTube hesaplarına erişim kısıtlaması getirildi.

Alınan karar kapsamında Polat’ın farklı platformlardaki tüm aktif hesaplarının erişime kapatıldığı öğrenildi.

Erişim engeline ilişkin kararın detayları ve gerekçesine dair resmi açıklamaların ilerleyen süreçte netlik kazanması bekleniyor.