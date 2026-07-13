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Kaynak: Haber Merkezi

Kendi imkanlarıyla hayvan barınaklarına ve yardıma ihtiyaç duyan sokak hayvanlarına destek vermeye çalıştığını belirten Çıtak, konser vermediği dönemlerde dahi elinden gelen yardımı yaptığını söyledi.

Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir kız grubunun konserine gidiliyor. Evet, yetenekliler ama keşke bir hayır işi de yapsalar. Ben şu an konser vermediğim halde barınaklara ve yardıma muhtaç kedilere destek olmaya çalışıyorum. Olmayan konserlerimle bile bunu yapmaya gayret ediyorum."

Manifest grubunun yüksek kazanç elde ettiğini savunan Çıtak, bu gelirlerin topluma yansıdığına inanmadığını belirterek eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"Bu insanlara milyonlar kazandırılıyor ama ben bunun halka herhangi bir katkı olarak geri döndüğünü görmüyorum. Siz gidin o insanların konserine ağzınızın suyu aka aka k.çlarını izlemeye devam edin".