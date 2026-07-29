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Ünlü saat markası Richard Mille'in, İstanbul’daki şirketinin genel müdürüdünün e-posta adresi ele geçirildi. Uğur A. isimli şahıs, e-postayı ele geçirmesinin ardından, çalışanlardan hesabına 45 milyon TL para gönderilmesini sağladı.,

45 MİLYON LİRA VURGUN YAPTI: ADLİ KONTROLLE SERBEST

Sabah’tan Armağan Yılmaz’ın haberine göre, genel müdürün şikayetinin sonrasında, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.

“KASAYA GİDEN YOL PATRONUN MAİL ADRESİNDEN GEÇİYOR”

Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla ise, söz konusu haberin basit bir adliye haberi olmadığına dikkat çekerek dijitalleşmenin beraberinde getirdiği tehlikelere dikkat çekti.

Söz konusu haberin, her patronun sabah kahvesini içerken okuması gereken bir haber olduğunu ifade edilen Atilla, “Haberde, İstanbul’da faaliyet gösteren dünyaca ünlü saat markalarının Türkiye distribütörlerinden birinde yaklaşık 45 milyon TL’lik dolandırıcılık iddiası anlatılıyordu. İddiaya göre şirket yöneticisinin e-posta adresine çok benzeyen bir adres oluşturuluyor. Muhasebe birimine ödeme talimatı gönderiliyor. Talimat gerçek sanılıyor. Yaklaşık 870 bin euro transfer ediliyor.” İfadelerine yer verdi.

“YAPTIĞI İŞ SİZİN KİMLİĞİNİZİ ÖDÜNÇ ALMAK”

“Buraya kadar bir adliye haberi…Bence asıl haber bundan sonra başlıyor. Çalınan sadece para değildi, patronun adı da çalınmıştı” ifadelerini kullanan Atilla, “Bir düşünün… Şirketin en güvenilir kişisi sizsiniz. İmzanıza, sözünüze. mailinize güveniliyor. Dolandırıcı da tam bunu hedef alıyor. Ne kasaya, giriyor, ne kasiyeri ikna ediyor, ne de muhasebeciyi tehdit ediyor. Yaptığı iş sadece sizin kimliğinizi ödünç almak. Şirket, parayı kendi patronuna gönderdiğini sanıyor. İşte beni durduran cümle buydu.” sözlerini sarf etti.

Atilla, yazısının devamında “Yıllardır patronların servetlerini, yatırımlarını, fabrikalarını, şirketlerini yazıyoruz. Belki de artık bir şey daha yazmamız gerekiyor. O da, patronun dijital itibarı. Neden derseniz, dijital çağda patronun adı da şirketin bilançosunda görünmeyen bir varlık haline geldi. O varlık ele geçirildiğinde, kasadaki para da peşinden gidebiliyor.” ifadelerine yer vererek “Daha ürkütücü olan ise şu… Bu olayın merkezinde bugün bir e-posta var. Peki ya yarın?” sorusunu yöneltti.

“YENİ NESİL HIRSIZLAR GÜVEN SOYUYOR”

“Yapay zekâ, birkaç saniyelik bir ses kaydıyla patronun sesini birebir üretebiliyor. Kısa bir video ile görüntüsünü oluşturabiliyor. Bugün “Patron mail attı” diye ödeme yapılıyor. Yarın “Patron görüntülü aradı” diye yapılmayacağının garantisi var mı?” ifadelerini kullanan Atilla, “Bilim kurgu anlatmıyorum. Dünya artık bunu tartışıyor. Yani mesele bir e-posta değil. Mesele, güvenin dijital çağda yeniden tanımlanması.” dedi.

Atilla, önceden patronların sözünün yettiğine dikkat çekerek “Yakında patronun sözünü bile doğrulamak gerekecek. Belki de şirketlerde yeni bir dönem başlayacak. Çift imza vardı… Şimdi çift doğrulama olacak. Görünen o ki… Yeni nesil hırsızlar kasa soymuyor, güven soyuyor. Bana göre bu yüzden bu dosya, bir dolandırıcılık haberinden çok, patronluğun değişen doğasının haberi.” değerlendirmesinde bulundu.

