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Kaynak: DHA

Didim’de görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-094) tarafından denizde hareket halinde bulunan lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) görevlendirildi. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki kaçak göçmenler yakalandı.

32 DÜZENSİZ KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Operasyonda 21 Etiyopya, 6 Sudan, 3 Gana, 2 Liberya, 2 Sierra Leone ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalananların arasında 3 çocuğun da bulunduğu belirtildi.

İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan 32 kaçak göçmenin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.