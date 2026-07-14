Diyarbakır son dakika gelişmesi: Sur ilçesinde bulunan Dicle Nehri’nde bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Bağıvar Mahallesi Dicle Nehri Bağıvar Köprüsü mevkisinde meydana geldi.
Nehirde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cansız beden, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, yaşamını yitiren kişinin kimliğinin yapılacak çalışmalar sonucunda belirleneceği öğrenildi.