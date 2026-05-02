Mbaye Diagne, Amed Sportif Faaliyetleri-Iğdır FK maçının ardından canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

36 maçta 29 gol atan ve 1. Lig’de sezonu gol kralı olarak tamamlayan Diagne, performansıyla büyük ses getirdi. Tecrübeli golcü, Süper Lig’e yönelik iddiasını da net bir şekilde ortaya koydu.

TRT Spor’a konuşan Mbaye Diagne, “Rekoru tekrar kıracağım, geri dönüyorum” ifadelerini kullanarak Süper Lig’e güçlü bir mesaj gönderdi.

Süper Lig’de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu elinde bulunduran Diagne’nin bu sözleri, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.