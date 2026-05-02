TFF 1. Lig’de normal sezon, bugün oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı.
TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselen 2. takım ve play-off eşleşmeleri belli oldu
TFF 1. Lig’de bugün oynanan son hafta maçlarının ardından Süper Lig’e yükselen ikinci takım ve play-off eşleşmeleri netlik kazandı. İşte detaylar…İbrahim Doğanoğlu
Erzurumspor FK sezonu şampiyon olarak bitirirken Süper Lig’e yükselmeyi başarmıştı. Amedspor ise ligi ikinci sırada tamamlayarak doğrudan Süper Lig bileti aldı.
AMED SPORTİF FAALİYETLER SÜPER LİG'DE
Haftaya Esenler Erokspor ile aynı puanda giren Amed SK, TFF 1. Lig’in 38. haftasında Iğdır FK deplasmanında kritik bir beraberlik aldı.
Zorlu geçen mücadelede 3-3'lük beraberlik alan Amedspor, puanını 74’ya yükselterek Süper Lig’e yükselmeyi başardı. Bu sonuçla Diyarbakır temsilcisi, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele etme hakkı kazandı.
İLK YARIDA TAM 4 GOL
Heyecan dolu karşılaşmada Iğdır FK, 6. dakikada Fofana’nın golüyle öne geçti. Amed SK ise 19. dakikada Hasan Ali’nin golüyle skora dengeyi getirdi.İlk yarının uzatma dakikalarında sahneye çıkan Diagne, önce Amed SK adına gol atarak takımını öne geçirdi. Ancak kısa süre sonra kendi kalesine de gol atarak skoru yeniden eşitledi ve ilk yarı 2-2’lik beraberlikle tamamlandı.
Maçın 2. yarısında sahneye çıkan Dia Saba takımı 3-2 öne geçiren golü attı, Atakan Çankya ise Iğdır FK adına 80. dakikada skoru 3-3'e getiren golü kaydetti ve müsabaka bu skorla sona erdi.
ESENLER AVERAJ YÜZÜNDEN 3. OLDU
Esenler Erokspor, sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Amed Sportif Faaliyetler ile aynı puana ulaşmasına rağmen averaj dezavantajı nedeniyle sezonu 3. sırada tamamladı. Ev sahibi ekip, galibiyet alsaydı Amedspor yerine Süper Lig'e yükselecekti.
PLAY-OFF'TA SON BİLET KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN!
Play-off hattında ise Bandırmaspor ile Keçiörengücü son bileti kovalarken, ligde play-off’a kalan son takım Ankara Keçiörengücü oldu. Alınan sonuçların ardından iki takım da ligi 60 puanla tamamlasa da, averaj üstünlüğünü eline alan Ankara temsilcisi play-off bileti alan son ekip olmayı başardı.
TFF 1. LİG'DE GÜNÜN SONUÇLARI
TFF 1. Lig’de son hafta maçları, cumartesi ve bugün saat 16.00’da oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı.
Sonuçlar şu şekilde:
- Bandırmaspor 1-0 Sivasspor
- Bodrum FK 0-2 Sarıyer
- Çorum FK 1-1 Erzurumspor FK
- Esenler Erokspor 1-1 Pendikspor
- Iğdır FK 3-3 Amedspor
- Ümraniyespor 1-4 Keçiörengücü
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Ligi 74 puanla 3. sırada bitiren Esenler Erokspor doğrudan play-off finali oynayacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
- Çorum FK - Keçiörengücü
- Bodrum FK- Pendikspor
TFF 1. LİG PLAY-OFF TAKVİMİ ( FİNAL TARİHİ DEĞİŞTİ)
TFF'nin açıklamasına göre, "Trendyol 1. Lig Play-Off Final müsabakası, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacaktır. Bununla birlikte daha önce 22 Mayıs Cuma günü oynanacağı duyurulan final müsabakasının tarihi ise 24 Mayıs Pazar günü olarak değiştirilmiştir."
TFF 1. LİG'DE KÜME DÜŞENLER
TFF 1. Lig'de bu sezon Serikspor, Sakaryaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor küme düştü.