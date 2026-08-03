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Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

FARKLI KADROLARDA ALIM YAPILACAK

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre alımlar; aksesuarcı, kartonpiyer ustası, perukacı, ressam, boyacı, sahne demircisi, sahne terzisi, sahne marangozu, sahne mekanikçisi, sahne ışıkçısı ve sahne makinisti gibi birçok teknik ve sahne pozisyonunda gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Adaylar başvurularını 3-17 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti ya da Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

ŞARTLAR VE SÜREÇ

Başvuru yapacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan genel şartların yanı sıra ilgili pozisyonlara ait özel nitelikleri taşıması gerekiyor.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından uygun bulunan adaylar uygulamalı ve sözlü sınava davet edilecek.

SONUÇLAR İNTERNETTEN DUYURULACAK

Sınav takvimi ve sonuçlar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.