Kaynak: Haber Merkezi

Ankara’da 7-8 Temmuz’da yapılacak NATO Zirvesi öncesi için tedbirler alınmaya devam ediyor. Cumhuriyet'ten Emirhan Çoban'ın haberine göre, iktidar, devlet hastanelerinde yurttaşlar için 5 dakikayla kısıtlanan muayene süresini, Ankara’da 7-8 Temmuz’da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde aldığı tedbirler kapsamında 20 dakikaya çıkarttı.

‘SAVAŞ ÖRGÜTÜ İÇİN DÜZENLEME YAPILIYOR’

Tedbirler kapsamında randevu sayılarının da azaldığı belirtilirken, Ankara Tabip Odası (ATO), konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ATO Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Sabri Dokuzoğuz basın açıklamasını okudu.

Dokuzoğuz, yaptığı açıklamada, muayene sürelerinin 20 dakikaya yükseltilmesi için yıllardır mücadele verdiklerini anımsatarak “Taleplerimizi duymayanlar, bu ülkenin hekimlerine ve sağlık emekçilerine kulaklarını tıkayanlar, şimdi bir savaş örgütü için bu düzenlemeyi yapıyor. 20 dakikalık muayene süresi sağlıklı bir toplum yolunda, bilimin ve mesleki gerekliliklerin ortaya koyduğu temel bir ihtiyaçtır; siyasi imtiyaz konusu yapılamaz. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da belirtildiği üzere, nitelikli sağlık hizmeti; hastanın öyküsünün alınabildiği, muayenenin yapılabildiği, tanı ve tedavi sürecinin birlikte değerlendirilebildiği yeterli bir zamanı gerektirir” dedi.

NATO ZİRVESİ OLMASI GEREKENİ OLDURDU

Dokuzoğuz, dünyada sürdürülebilir barışın önündeki en büyük engellerden biri olan NATO zirvesinin bu düzenlemeye sebep olabilmesi bunun mümkün ve gerekli olduğunun da kanıtı olduğunu, aksi durumda Sağlık Bakanlığı’nın halkın hastanelere erişimini kısıtlayan bu uygulamayı hastaların ve hekimlerin aleyhine bir uygulama olarak planlamadığından emin olduklarını belirtti. Dokuzoğuz, "Her hastaya yeterli süre, yurtta barış dünyada barış” sözlerini sarf etti.

“Bu süreç hastanelerdeki yurttaş yoğunluğunu azaltmak için mi bu şekilde işletiliyor sizce?” sorusuna yanıt veren Dokuzoğuz, “Tabii öyle. 20 dakikada bir muayene ederseniz, 5 dakikada bir muayeneye göre hastane yollarına düşen insan sayısı 4’te 1’e düşecektir. Bu üstü kapalı bir sıkı yönetimdir. İnsanlara karşı sokağa çıkma yasağıdır ve bunu da sevimli sunmak için her hastaya 20 dakika muayene gibi sunmaya çalışıyorlar. 3 gün sonra tekrar 5 dakikaya düşeceğiz. Keşke olmasa ama, bundan eminiz" sözlerini sarf etti.