Antalya'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında işlem başlatılan 17 yaşındaki bir genç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan ve "12'den sonra Antalya'da devlet biziz" ifadelerinin bulunduğu paylaşım üzerine soruşturma başlattı.

Yapılan incelemeler sonucunda paylaşımı yapan kişinin E.K. olduğu belirlendi. Bunun üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan E.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.