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Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moïse'nin 7 Temmuz 2021'de özel konutunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen küresel soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanıyor. ABD'li yetkililer, 53 yaşındaki devlet başkanının öldürülmesiyle bağlantılı 18 şüphelinin düzenlenen uluslararası operasyonla yakalandığını duyurdu.

ASKERİ UÇAKLA ABD'YE NAKLEDİLDİLER

Federal Savcı Jason Reding Quinones, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, yakalanan 18 şüphelinin Florida'nın güney bölgesinde Amerikan adaleti önüne çıkarılmak üzere askeri uçakla Haiti'den nakledildiğini bildirdi. Quinones, "Beş yıl sonra hala sanıkları Amerikan mahkemeleri önüne çıkarıyoruz ve işimiz bitmedi" ifadelerini kullanarak cinayetle ilgili şu ana kadar toplam 30 şüphelinin iddianameyle suçlandığını kaydetti.

Güvenlik Ekibi Müdahale Etmemişti

Suikastın detaylarına ilişkin verilen bilgilerde, Moïse'nin yaklaşık 20 askeri eğitimli Kolombiyalı paralı askerden oluşan bir grup tarafından vurularak öldürüldüğü, olay sırasında devlet başkanının güvenlik ekibinin ise koruma amaçlı herhangi bir müdahalede bulunmadığı aktarıldı. FBI Özel Ajanı Brett Skiles, çok noktalı ve uluslararası boyuttaki tutuklamaların, komploya karışan tüm failleri adalete teslim etme kararlılığını gösterdiğini vurguladı.

DAHA ÖNCE 11 KİŞİ SUÇLANDI, MÜEBBET CEZALARI VERİLDİ

Komplonun Amerikan topraklarında planlanmış olması sebebiyle ABD mahkemelerinin yargı yetkisinde sürdürülen davada daha önce de 11 kişi iddianameyle suçlanmıştı. Aralarında eski bir Kolombiyalı asker, eski bir Haitili senatör, Haitili Şilili bir iş insanı ve bir Haitili Amerikalı'nın da yer aldığı beş sanık ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz mayıs ayında Miami'deki federal mahkemede, Florida merkezli özel güvenlik şirketi CTU ile bağlantılı olduğu belirlenen dört kişi daha mahkûm edildi. Bu kişilerin, Moïse'nin devrilmesi halinde kazançlı sözleşmeler elde etme vaadiyle komploya çekildikleri ve ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya oldukları belirtildi.