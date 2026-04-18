MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç tarafından Meclis'e sunulan kanun teklifi, televizyon ekranlarındaki aile mahremiyetini mercek altına alıyor. Teklif, aile içi çatışmaların, kayıpların ve tarafların yüzleştirilmesinin reyting malzemesi yapılmasını tamamen engellemeyi hedefliyor. Özellikle Didem Arslan Yılmaz, Müge Anlı ve Esra Erol gibi isimlerin sunduğu formatları doğrudan etkileyecek olan bu düzenleme, uymayan kanallara ağır para cezaları öngörüyor.

YILMAZ’IN BAHÇELİ ZİYARETİ NE ANLAMA GELİYOR?



Tam da bu yasal düzenleme tartışmalarının göbeğinde gerçekleşen Didem Arslan Yılmaz ziyareti, Ankara kulislerini hareketlendirdi. Yılmaz paylaşımında, Bahçeli’nin "iç ve dış siyasete dair güncel meseleler hakkındaki görüşlerini dinleme fırsatı" bulduğunu belirtti. Ancak kamuoyu bu görüşmenin sadece siyasetle sınırlı kalmadığı görüşünde.

Gazeteci kimliğiyle öne çıkan Yılmaz’ın, programının geleceğini korumak ve MHP’nin sunduğu yasa teklifindeki katı kuralları yumuşatmak adına "ilk elden" temas kurmuş olabileceği iddia ediliyor. "Vazgeçme" programıyla yüksek reytingler alan sunucunun, Bahçeli’ye programının toplumsal faydalarını anlattığı ve bir nevi "destek" talep ettiği konuşuluyor.

Ünlü sunucu, ziyarete dair fotoğrafları paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın @dbdevletbahceli tarafından makamında kabul edilmekten büyük bir mutluluk duydum. Bu vesileyle, iç ve dış siyasete dair güncel meseleler hakkındaki görüşlerini dinleme fırsatım oldu. Göstermiş oldukları nezaket ve samimiyet için bir kez daha çok teşekkür ediyorum."









Kulislerdeki İddia: "Gündüz Kuşağına Kalkan mı Oluyor?"



Siyasi yorumcular, bu ziyareti Didem Arslan Yılmaz'ın "Bahçeli arkamızda" mesajı vererek hem RTÜK hem de rakiplerine karşı elini güçlendirme hamlesi olarak değerlendiriyor. MHP liderinin daha önceki yıllarda Yılmaz’ın programını izlediğine ve beğendiğine dair çıkan haberler de, bu ziyaretin ikna kabiliyetini artırmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.



