Konut piyasasında son yıllarda yaşanan hızlı yükseliş, yeni bir denge değişimini beraberinde getirdi. Satış fiyatları artsa da kiralar daha hızlı yükseldi.
Türkiye’de kiralar ev fiyatlarını geride bıraktı
Türkiye’de son yıllarda konut fiyatları sert yükselirken, kira artışları bu oranı geride bıraktı. Veriler, gayrimenkul piyasasında fiyat-kira dengesinin değiştiğini ortaya koydu.Furkan Çelik
KONUT FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 2018 yılının ilk çeyreğinde Türkiye genelinde ortalama konut birim fiyatı 2.839 TL seviyesindeydi.
2026 yılının ilk çeyreğinde ise bu rakam 48.322 TL’ye yükseldi. Böylece sekiz yıllık dönemde ülke genelindeki artış oranı yüzde 1.602 oldu.
İstanbul’da fiyat artışı yüzde 1.431, Ankara’da yüzde 2.144, İzmir’de ise yüzde 1.681 olarak hesaplandı.
KİRALAR FİYATLARI SOLLADI
Aynı dönemde kira tarafındaki artış çok daha dikkat çekici seviyelere ulaştı.
2018’in ilk çeyreğinde metrekare başına ortalama kira 11,11 TL iken, 2026 ilk çeyreğinde 241,88 TL seviyesine çıktı.
100 metrekarelik ortalama bir konutta kira bedeli yaklaşık 1.111 TL’den 24.188 TL’ye yükseldi.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE ÇARPICI TABLO
Sekiz yıllık kira artışı Türkiye genelinde yüzde 2.077 olarak gerçekleşti.
İstanbul’da yüzde 1.976, Ankara’da yüzde 2.798, İzmir’de ise yüzde 2.140 oranında artış yaşandı.
Özellikle Ankara’daki kira yükselişi dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.
YATIRIM DENGESİ DEĞİŞTİ
Uzmanlara göre fiyatlara kıyasla kiraların daha hızlı yükselmesi, gayrimenkulde geri dönüş süresini etkileyen fiyat-kira oranında önemli değişime işaret ediyor.
Bu tablo, yatırımcıların satın alma yerine kira getirisine daha fazla odaklandığı yeni bir dönemi gündeme taşıyor.