Gündüz kuşağı programlarının içerikleriyle ilgili kamuoyunda büyüyen tartışmalara Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) resmi bir adımla dahil oldu. Yapılan araştırmalara göre, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, söz konusu programların ve bazı haber bültenlerinin özel hayatı ihlal eden içeriklerinin yasaklanması amacıyla 11 Nisan 2026 tarihinde TBMM'ye kanun teklifi sundu.

Siyasette bu gelişmeler yaşanırken, YENİÇAĞ gazetesi "Halkın Nabzı" köşesinde İstanbul Bakırköy sokaklarında vatandaşın nabzını tuttu. Ekranların vazgeçilmezi gibi görünen ancak son günlerde sıkça eleştirilen gündüz kuşağı formatları, izleyiciyi tam anlamıyla ikiye bölmüş durumda.

Vatandaşlar yasakların çözüm olmayacağını savunurken, bazıları içeriklerin çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını dile getirdi.

Emekli Süreyya Öztürk, gündüz kuşağı programlarına yönelik olası bir yasak kararına karşı çıkarak, yasakların genellikle ters etki yarattığını dile getirdi. Öztürk, “Ülkede bir şey yasaklandıkça insanların ona olan isteği ve talebi artar. Bu yasakla olmaz” dedi.

“YASAK YERİNE İZLENMEME YOLU”

Öztürk, çözümün yasaklamak değil, izlenme alışkanlıklarını değiştirmek olduğunu belirtti. Kurumların bu programlara reklam vermemesi halinde izlenme oranlarının düşeceğini ifade eden Öztürk, “İnsanlar izlemezse bu programlar zaten kendiliğinden kalkar. Yasak iyi bir yöntem değildir, şimdiye kadar yapılan yasaklar hep ters tepmiştir” diye konuştu.

“BEN İZLEMİYORUM, HOŞUMA GİTMİYOR”

70 yaşındaki Meral Hanım ise bu tür programları izlemediğini ve ilgi çekici bulmadığını söyledi. “Bu yaştan sonra beni sıkıyor, vaktimi kaybetmek istemiyorum. Daha eğlenceli şeyler izliyorum” diyen Meral Hanım, özellikle seyahat içeriklerini tercih ettiğini belirtti.

“ÇOCUKLAR İÇİN KÖTÜ ÖRNEK”

Programların içeriğine yönelik eleştirilerde bulunan Meral Hanım, bu yayınların çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti. “Her gün bunları izleyen çocuklar, bazı şeyleri normal gibi algılayabilir. Evde annesi açınca çocuklar da duyuyor” dedi.

“DAHA EĞİTİCİ VE KALİTELİ İÇERİK ÖNERİSİ”

Televizyonlarda daha eğitici ve kültürel içeriklerin yer alması gerektiğini savunan vatandaş seyahat programlarının ufuk açıcı olabileceğini belirterek, “İnsanlar gidemedikleri yerleri görür, yabancı dil öğrenebilir. Daha ahlaklı, dili düzgün programlar olmalı” ifadelerini kullandı.