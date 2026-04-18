18 Nisan 2026 Cumartesi
Efsaneler devreye girdi: Galatasaray’da Muslera ve Mertens’ten Şampiyonluk hamlesi

Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında kritik maça çıkıyor. Zirve yarışında avantaj hedefleyen sarı-kırmızılı ekipte Muslera ve Mertens, görüntülü görüşmelerle takımı motive ederek şampiyonluk inancını güçlendirdi.

Gül Devrim Koyun
Eryaman Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve Batuhan Kolak yönetecek. Yardımcılıkları Furkan Ürün ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek, dördüncü hakem ise Ayberk Demirbaş olacak.

Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılması halinde Fenerbahçe ile puan farkını 4’e çıkarma fırsatı yakalayacak.

Maç öncesinde kulübün eski kaptanları Fernando Muslera ve Dries Mertens devreye girerek takımla iletişime geçti.

İki isim, görüntülü görüşmelerle futbolculara moral verdi.

Muslera, şampiyonluk yarışında takımın en güçlü aday olduğunu vurgulayarak desteğini iletti.

Mertens ise Galatasaray’ın sezon sonunda kupayı kazanacağına inancının tam olduğunu ifade etti.

Fernando Muslera Galatasaray’da 551 maçta görev alırken 195 maçta kalesini gole kapattı.

Dries Mertens ise sarı-kırmızılı formayla 136 maçta 25 gol ve 44 asist üretti.

