Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hastanede tedavi gören ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’i telefonla aradı.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, birkaç gün önce evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. 74 yaşındaki sanatçının genel durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı yoğun bakımda takip edildiği açıklanmıştı.

7 Nisan Salı gününden bu yana hastanede tedavi altında bulunan Tatlıses’e safra kesesi kaynaklı bakteriyel enfeksiyon (kolesistit) tanısı konulduğu ve antibiyotik tedavisine başlandığı, sürecin ise olumlu ilerlediği belirtilmişti.

MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, Bahçeli’nin Tatlıses’i telefonla aradığı kamuoyuna duyuruldu.

MHP'nin sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Altunizade Acıbadem Hastanesi’nde ameliyat olan ve halen tedavisi devam eden kıymetli sanatçı İbrahim Tatlıses’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiştir."