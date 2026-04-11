Hüseyin Yayman, Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti MKYK üyeleriyle birlikte sanatçıyı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında Tatlıses’in moralinin oldukça yüksek olduğu ve misafirlerini türkü söyleyerek karşıladığı belirtildi.

Yayman, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Tatlıses’in genel durumunun iyi olduğunu vurgulayarak, Recep Tayyip Erdoğan’ın da süreci yakından takip ettiğini ve selamlarını ilettiğini söyledi. Sanatçının güçlü bir karaktere sahip olduğunu ifade eden Yayman, planlanan ameliyatı da başarıyla atlatacağına inandığını dile getirdi.

Tatlıses’in bugüne kadar birçok zorluğun üstesinden geldiğini hatırlatan Yayman, sanatçının bu süreci de geride bırakıp yeniden sağlığına kavuşacağını belirtti. Kamuoyundan dua isteyen Yayman, Tatlıses’in Türkiye için önemli bir değer olduğunu sözlerine ekledi.