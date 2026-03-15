MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İran ve Lübnan’daki gelişmelerin Türkiye için kritik önemde olduğunu belirtti.

“Devlet zayıfladıkça cemaatler büyür, cemaatler büyüdükçe dış nüfuz kolaylaşır, dış nüfuz yerleştikçe milli egemenlik aşınır” dedi.

SINIR GÜVENLİĞİ ÖNCELİK OLMALI

Suriye tecrübesine dikkat çeken Bahçeli, devlet boşluklarının silahlı gruplar, vekâlet unsurları ve dış müdahaleler için fırsat yarattığını vurguladı.

Türkiye’nin sınır emniyeti ve milli güvenliğinin korunmasının hayati olduğunu söyledi.

UYARI: DEVLET AYAKTA OLMALI

Bahçeli, Lübnan örneğini hatırlatarak, devletin güçlü olduğu yerlerde milletin nefes alacağını, sınırların emniyette olacağını ve dış müdahale hevesinin kırılacağını belirtti.

Bahçeli, "Beyrut’un kaderi bize şunu defalarca göstermiştir: Devlet zayıfladıkça cemaatler büyür; cemaatler büyüdükçe dış nüfuz kolaylaşır, dış nüfuz yerleştikçe milli egemenlik aşınır. Bu kısır döngü kırılmadığı sürece bir ülke sınırlarını korusa da istiklalini tam anlamıyla koruyamaz" dedi.