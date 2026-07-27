Avrupa futbolunun kulüpler seviyesindeki en önemli organizasyonunda ikinci eleme turu mücadeleleri, 29 Temmuz Çarşamba günü yapılacak maçlarla tamamlanacak.
İlk karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, tur için kritik mücadelede Polonya ekibi Gornik Zabrze'nin konuğu olacak. Sarı-lacivertli takım, 29 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de Zabrze kentindeki Zabrze Arena'da sahaya çıkacak.
KARŞILAŞMALARIN PROGRAMI ŞÖYLE:
YARIN:
KuPS Kuopio (Finlandiya)-Sabah (Azerbaycan): (0-1)
L. Red Imps (Cebelitarık)-Mjallby (İsveç): (0-3)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Thun (İsviçre): (1-1)
Celje (Slovenya)-Egnatia (Arnavutluk): (3-3)
Hearts (İskoçya)-Sturm Graz (Avusturya): (0-4)
Shamrock Rovers (İrlanda)-Ararat-Armenia (Ermenistan): (0-2)
29 TEMMUZ ÇARŞAMBA:
Gornik Zabrze (Polonya)-Fenerbahçe: (0-1)
Kairat Almaty (Kazakistan)-Omonia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi): (0-1)
Kauno Zalgiris (Litvanya)-Klaksvik (Faroe Adaları): (0-0)
Lech Poznan (Polonya)-Aarhus (Danimarka): (4-1)
Universitatea Craiova (Romanya)-Levski Sofia (Bulgaristan): (0-1)
Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Vikingur R. (İzlanda): (1-2)
Kızılyıldız (Sırbistan)-Larne (Kuzey İrlanda): (4-0)
S. Bratislava (Slovakya)-Iberia (Gürcistan): (2-0)