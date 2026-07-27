Avrupa futbolunun kulüpler seviyesindeki en önemli organizasyonunda ikinci eleme turu mücadeleleri, 29 Temmuz Çarşamba günü yapılacak maçlarla tamamlanacak.

Fenerbahçe Gornik Zabrze'yi yendi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendiFenerbahçe Gornik Zabrze'yi yendi: UEFA ülke puanı sıralaması güncellendiSpor

İlk karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, tur için kritik mücadelede Polonya ekibi Gornik Zabrze'nin konuğu olacak. Sarı-lacivertli takım, 29 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de Zabrze kentindeki Zabrze Arena'da sahaya çıkacak.

Devler Ligi'nde rövanş maçları için geri sayım - Resim : 2

KARŞILAŞMALARIN PROGRAMI ŞÖYLE:

YARIN:

KuPS Kuopio (Finlandiya)-Sabah (Azerbaycan): (0-1)

L. Red Imps (Cebelitarık)-Mjallby (İsveç): (0-3)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Thun (İsviçre): (1-1)

Celje (Slovenya)-Egnatia (Arnavutluk): (3-3)

Hearts (İskoçya)-Sturm Graz (Avusturya): (0-4)

Shamrock Rovers (İrlanda)-Ararat-Armenia (Ermenistan): (0-2)

Devler Ligi'nde rövanş maçları için geri sayım - Resim : 3

29 TEMMUZ ÇARŞAMBA:

Gornik Zabrze (Polonya)-Fenerbahçe: (0-1)

Kairat Almaty (Kazakistan)-Omonia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi): (0-1)

Kauno Zalgiris (Litvanya)-Klaksvik (Faroe Adaları): (0-0)

Lech Poznan (Polonya)-Aarhus (Danimarka): (4-1)

Universitatea Craiova (Romanya)-Levski Sofia (Bulgaristan): (0-1)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Vikingur R. (İzlanda): (1-2)

Kızılyıldız (Sırbistan)-Larne (Kuzey İrlanda): (4-0)

S. Bratislava (Slovakya)-Iberia (Gürcistan): (2-0)