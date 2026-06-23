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Kayseri genelinde aniden bastıran ve öğleden sonra etkisini artıran yoğun sağanak, Develi ilçesinde kısa sürede yıkıcı bir sele dönüştü. Metrekareye düşen yoğun yağış miktarı nedeniyle altyapı sistemleri yetersiz kalırken, yüksek kesimlerden inen çamurlu su kütleleri yerleşim yerlerini vurdu.

"İLK KEZ BÖYLE BİR AFET YAŞIYORUZ"

Selin en ağır hasarı verdiği nokta Develi’nin Kabaklı Mahallesi oldu. Sokakların adeta nehre döndüğü mahallede yaşanan panik anları ve hasarın boyutu kameralara yansıdı:

Şiddetli akıntıya kapılan park halindeki otomobiller ve ticari araçlar, birbirine çarparak onlarca metre sürüklendi.

Yaşadıkları korku dolu anları aktaran mahalle sakinleri, ömürlerinde ilk defa böyle bir afetle yüzleştiklerini, suyun dakikalar içinde her şeyi yuttuğunu dile getirdi.



Sel sularının beraberinde getirdiği kaya parçaları, çamur ve molozlar yolların kapanmasına neden oldu. Kabaklı Mahallesi ve çevre köyleri ilçeye bağlayan ana arterlerde ulaşım tamamen durma noktasına geldi.

Olayın hemen ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi Belediyesi ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makineleriyle kapanan yolları açmak, mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek ve su baskını yaşanan evlerde tahliye işlemleri gerçekleştirmek üzere hummalı bir çalışma başlatıldı. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.