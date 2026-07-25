Kaynak: DHA

Gazipaşa Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Gazipaşa Toroslar Günnercik Yayla Şenliği büyük coşku ve yoğun katılımla başladı.

Günnercik Yaylası'nda düzenlenen şenlik, geleneksel Yörük göçünün canlandırıldığı kortej yürüyüşüyle start aldı. Etkinliğe Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Fahri Oğuz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Geleneksel Yörük göçünde develer, atlar ve koyun sürülerinin geçişi beğeniyle izlendi.

Yörük göçünün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Çankaya Belediyesi Hoy-Tur gösteri ekibinin sergilediği halk oyunları gösterisi ilgiyle izlendi. Şenliğin ilk gününde yerel sanatçılar Göksel Arslan, Onur Demir Yediveren Orkestrası eşliğinde sahneye çıktı.

'YAYLALARIMIZ BİZE BÜYÜKLERİMİZDEN MİRAS'

Şenlik alanında konuşan Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, “Bu akşam Torosların zirvesinde, doğasıyla, havasıyla, insanıyla ayrı bir güzelliğe sahip Günnercik yaylamızdayız. Buralarda her taşın, her ağacın, her patikanın bir hikâyesi vardır. Sabahın erken saatlerinde başlayan yayla telaşı, akşam olduğunda bir araya gelen insanların sohbeti, birlikte içilen bir çayın, paylaşılan bir ekmeğin ayrı bir anlamı vardır. Çünkü yayla bizim için sadece bir yer değildir. Hatıralarımızdır, büyüklerimizin bizlere bıraktığı güzel bir mirastır. Komşuluğun, dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel yaşandığı yerdir" dedi.

MUSA EROĞLU VE TUĞBA ÇİMENCAN'DAN KONSER

Daha sonra sanatçılar Musa Eroğlu ve Tuba Çimencan konser verdi. Çimencan seslendirdiği oyun havalarıyla coştururken, Eroğlu ise birbirinden güzel türrkülerini alanı dolduran binlerle birlikte seslendirdi.

EROĞLU'NDAN SAHNEDE SÜRPRİZ KUTLAMA

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Eroğlu ve Çimencan'a çiçek vermek için sahneye çıktı. Bu esnada bir sürprizi olduğunu söyleyen Eroğlu, Başkan Yılmaz ve eşi Şerife Yılmaz'ın 33'üncü evlilik yıldönümleri olduğunu hatırlattı. Başkan Yılmaz'ın eşi Şerife Yılmaz'ın da sahneye gelmesiyle birlikte Eroğlu, evlilik yıldönümlerini kutladı. Başkan Yılmaz da evlilik yıldönümünü Musa Eroğlu ile kutlamanın ayrı bir keyif olduğunu kaydetti.

Başkan Yılmaz'ın çiçek takdiminin ardından Eroğlu, kendi eserlerini seslendiren yerel sanatçı Göksel Arslan'ı sahneye davet ederek, birlikte türkü söyledi.