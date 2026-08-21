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Emeklilik sisteminde yaşanan kademe tartışmaları, milyonlarca çalışanın en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor.

EYT yasasının çıkmasının ardından kapsam dışında kalarak büyük bir mağduriyet yaşadıklarını savunan kitle, sesini duyurmak için sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.

Söz konusu beklentilere göre, 9 Eylül 1999 ile 2000 yılı arasında sigorta girişi olan kadınların 43, erkeklerin 45 yaşında 6 bin 400 prim günüyle emekli olabilmesi öngörülüyor. 2001 yılı girişlilerde bu sınır kadınlarda 44, erkeklerde 46 yaş ve 6 bin 475 prim günü isteniyor.

ŞAHİN: KADEMELİ EMEKLİLİK HAKKI TESLİM EDİLMELİDİR

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, kademeli emeklilik bekleyen milyonlarca kişinin sesi oldu. Şahin X hesabı üzerinden iktidara şu ifadeleri kullandı:

“Bir gün önce işe giren emekli oluyor, bir gün sonra giren 17 yıl daha çalışıyor. Bunun adı ne adalet ne de hakkaniyet! Aynı yaştaki, aynı primi ödeyen insanları yalnızca sigorta giriş tarihine bakarak böylesine ağır bir farkın içine mahkum edemezsiniz. Bu açık adaletsizlik artık giderilmeli, kademeli emeklilik hakkı teslim edilmelidir!”