Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final etabının açılış mücadelesinde yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Normal sezonu zirvede tamamlayan sarı-lacivertliler, çeyrek final turunda Safiport Erokspor'u saf dışı bırakarak son dört takım arasına kaldı.
Sezonu dördüncü basamakta noktalayan Anadolu Efes ise çeyrek final eşleşmesinde Türk Telekom'u geçerek yarı final bileti aldı.
Dört galibiyete ulaşan ekibin finale yükseleceği seride kazanan taraf, Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinden çıkacak rakiple şampiyonluk mücadelesi verecek.