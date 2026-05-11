Şirket tarafından paylaşılan verilere göre satın alınan 535 BTC için ortalama maliyet 80.340 dolar seviyesinde gerçekleşti. Bitcoin fiyatının son dönemde 80 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışması, Strategy’nin uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğuna işaret ediyor.

ŞİRKETİN DÜZENLİ ALIM YAPMASI GÜVEN SAĞLIYOR

Piyasa uzmanları, şirketin fiyat dalgalanmalarına rağmen düzenli alım yapmasının kurumsal güven açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle spot ETF girişlerinin devam etmesi ve artan kurumsal talep, Bitcoin fiyatındaki güçlü görünümü destekleyen temel faktörler arasında yer alıyor.

Michael Saylor öncülüğünde yürütülen Bitcoin stratejisi, son senelerde şirketin en dikkat çeken yatırım politikalarından biri haline geldi. Strategy, piyasadaki kısa vadeli dalgalanmalara rağmen Bitcoin biriktirmeye devam ederek uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu gösteriyor.

Şirketin özellikle fiyat geri çekilmelerinde düzenli alım yapması, yönetimin BTC’ye olan güveninin sürdüğüne işaret ediyor. Uzmanlara göre şirketin agresif Bitcoin birikim modeli, diğer kurumsal yatırımcılar üzerinde de etkili olabilir.

Son senelerde birçok büyük şirket ve fon yöneticisinin Bitcoin’i alternatif rezerv varlık olarak değerlendirmeye başlaması, kurumsal taraftaki dönüşümün hızlandığını gösteriyor. Özellikle küresel piyasalardaki belirsizliklerin arttığı dönemlerde Bitcoin’in dijital değer saklama aracı olarak görülmesi kurumsal ilgiyi yükseltiyor. Öte yandan analistler Strategy’nin düzenli BTC alımlarının piyasada psikolojik destek oluşturduğunu düşünüyor. ETF girişlerinin artması ve kurumsal talebin güçlü kalması halinde, Bitcoin fiyatındaki uzun vadeli yükseliş beklentisinin daha da güçlenebileceği ifade ediliyor.

Strategy’nin yaptığı son 535 BTC alımı, şirketin uzun vadeli Bitcoin vizyonunu devam ettirdiğini bir kez daha ortaya çıkardı. Şirketin fiyat dalgalanmalarına rağmen düzenli şekilde Bitcoin biriktirmeye devam etmesi, kurumsal yatırımcıların BTC’ye olan güveninin sürdüğüne yönelik önemli sinyaller veriyor. Özellikle son dönemde artan spot ETF girişleri ve yükselen işlem hacimleri, piyasadaki olumlu beklentileri destekleyen başlıca gelişmeler arasında gösteriliyor. Analistlere göre kurumsal talebin güçlü kalması ve ETF tarafındaki para girişlerinin devam etmesi halinde Bitcoin fiyatındaki yükseliş beklentisi daha da güçlenebilir.