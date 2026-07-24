Medya ve eğlence sektörünün en büyük satınalma süreçlerinden biri olan Paramount ve Warner Bros. Discovery birleşmesinde önemli bir yasal engel daha geride kaldı. Avrupa Birliği düzenleyici kurumları, pazar rekabetini korumaya yönelik getirilen taahhütler doğrultusunda dev anlaşmaya onay verdiğini bildirdi.

UNIVERSAL ORTAKLIĞI REKABET ENGELİNE TAKILDI

Komisyon tarafından yürütülen incelemelerde film yapımı, medya lisanslama ve televizyon yayıncılığı gibi alanlar detaylıca değerlendirildi. İncelemeler sonucunda Paramount’un Universal ile ortaklaşa yürüttüğü Universal International Pictures (UIP) isimli dağıtım şirketinin pazarda haksız rekabet yaratabileceği tespit edildi. Düzenleyiciler, Warner Bros. Discovery kataloğunun da UIP üzerinden dağıtılması halinde sinema işletmecilerinin pazarlık gücünün zayıflayacağı yönünde görüş bildirdi.

PARAMOUNT 10 YILLIK TAAHHÜT VERDİ

Rekabet endişelerini gidermek amacıyla Paramount, birleşmenin tamamlanmasından itibaren 13 ay içinde UIP ortaklığından ayrılmayı taahhüt etti. Dev şirket ayrıca 10 yıl boyunca Universal ile doğrudan ya da dolaylı şekilde herhangi bir ortak film dağıtım faaliyeti yürütmeyeceğini garanti etti.

GÖZLER ABD VE İNGİLTERE'DEN GELECEK KARARLARDA

Avrupa Birliği’nden alınan şartsız uyum onayına rağmen birleşme süreci henüz tam anlamıyla tamamlanmadı. İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu’nun incelemeleri devam ederken, ABD’de ise 12 farklı eyalet rekabeti olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle birleşmeye karşı dava açmış durumda. Anlaşmanın Eylül ayı sonuna kadar nihayete erdirilememesi halinde Paramount'un günlük yaklaşık 7 milyon dolar ek ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.