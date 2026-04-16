Almanya merkezli hava yolu şirketi Lufthansa, yükselen maliyetler nedeniyle kapsamlı yeniden yapılanma sürecine girdi. Şirketten yapılan açıklamada, özellikle Orta Doğu’daki çatışmalar sonrası artan yakıt giderlerinin karar üzerinde etkili olduğu belirtildi.

Lufthansa Group, bölgesel uçuşları gerçekleştiren iştiraki Lufthansa CityLine’ın faaliyetlerini durduracağını açıkladı. Filodaki 27 uçağın operasyonları sona ererken, teknik ömrünü tamamlamaya yaklaşan ve yüksek maliyetli Canadair CRJ tipi uçakların hizmet dışı bırakılacağı bildirildi.

UÇAKLAR HANGARA ÇEKİLECEK

Tasarruf planı kapsamında ana marka Lufthansa bünyesindeki bazı geniş gövdeli uçaklar da filodan çıkarılacak. Yaz sezonu sonunda son 4 adet Airbus A340-600 emekliye ayrılırken, 2 adet Boeing 747-400 uçağın ise kış döneminde hangara çekileceği duyuruldu.

Şirket, buna karşılık büyüme planlarını düşük maliyetli iştiraki Discover Airlines üzerinden sürdürecek. Bu kapsamda filoya 9 yeni Airbus A350-900 uçağı katılacak.

Öte yandan faaliyetleri durdurulan CityLine bünyesindeki yaklaşık 1300 çalışan için sosyal plan görüşmeleri başlatıldı. Personelin grup içindeki farklı birimlerde değerlendirilmesi hedefleniyor.