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DİSK Basın-İş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Disiplin Kurulu Üyesi Derya Okatan’ın gözaltına alındığını duyurdu.

Sendikanın açıklamasına göre Okatan, Ankara’daki evinden gözaltına alındıktan sonra İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü. Sendika, Okatan’ın savcılıkta ifadesi alınmadan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğini belirtti.

DİSK BASIN-İŞ'TEN AÇIKLAMA

DİSK Basın-İş, gazetecilere ve sendikacılara yönelik baskılara tepki gösterdi.

Sendikanın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Sendikamızın Disiplin Kurulu Üyesi Derya Okatan, Ankara’daki evinden gözaltına alınarak İstanbul’da Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü. Savcı, Derya’yı ifade dahi almadan tutuklamaya sevk etti. Gazetecilere ve sendikacılara yönelik baskıları şiddetle kınıyoruz. Derya Okatan derhal serbest bırakılmalıdır!”