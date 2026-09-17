DEM'li Sırrı Sakık'ın dağlarda yazılı "Türk" yazısından rahatsız olduğunu dile getirmesi üzerine İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, bu dağların Ermenistan'a baktığını, bu yazılardan da Ermenistan'ın rahatsız olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Buradan şunu hatırlatıyorum: Yani o, Ermenistan'a bakan dağların yüzeyinde yazıyor. Ermenistan'ın rahatsız olacağı şeyin Sırrı Sakık tarafından ele alınması hali aslında Sırrı Sakık'ın ne olduğunu da gösteriyor. Onu çok umursamıyorum. Ama bir şeyi umursuyorum; bu sadece onun söylediği laf değil. Daha önceden de buna benzer kelamlar bu ülkeyi yöneten bazı siyasi şahsiyetler tarafından dile getirilmiştir. Yani Sırrı Sakık'a bunu söyletmenin yolunu açan da aslında bakarsanız bu iktidardır.

Ama söylüyorum, onun bana göre meşrebi, olaylara bakış açısı bellidir. Ermenistan'ı rahatsız eden şey elbette ki onu da rahatsız edecektir. Çünkü düşmanlık-dostluk boyutundan meseleyi ele alarak söylüyorum; kimseyi de töhmet altında bırakmak için söylemiyorum."

SIRRI SAKIK NE DEMİŞTİ?