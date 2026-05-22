Müsavat Dervişoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu sizinle görüşmek isterse kabul eder misiniz?" sorusuna "Gücünü milletten almayan hiçbir siyasiyi muhatap almam" dedi.

Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN VE BAHÇELİ'Yİ ZİYARET EDECEK İDDİASI

Eğer böylesine kritik bir süreçte ilk planlanmış ziyaret cumhurbaşkanı ve bahçeliye yapılacaksa o zaman şunu düşünmek lazım bu iktidar nasıl neden ve kimler tarafından 25 yıldır iş başında tutuluyor bu sorunun cevabının anlaşılması gerekiyor.

Böylesine görüşmeleri kamuoyunun gözüne sokmak için insanların kaybettiği değerlere bir daha sahip olamayacağı sonucu çıkar dolayısıyla bu uygulamaya bakarak bugün Erdoğan’ın çeyrek asırlık iktidarının kimlerden kaynaklı olduğunu tespit etmiş oluruz.

KILIÇDAROĞLU SİZİ ZİYARET ETMEK İSTERSE KABUL EDECEK MİSİNİZ?

-Ben gücünü milletten almayan hiçbir siyasiyi muhatap kabul etmem