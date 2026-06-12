Müsavat Dervişoğlu, bu sabah beyaz et sektörüne yapılan operasyona sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Dervişoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Vatandaş uygun fiyata beyaz et alabilsin diye atılması gereken adımlar vardı. Hepsini sıraladık. Kulak asmadınız. Yanlışlarınızla hem koca bir sektörü hem de vatandaşı mağdur ettiniz. Şimdi bu uygulamalarınızla; Üretici zarar edecek, vatandaş beyaz eti daha pahalıya alacak. Ve bugün, “Mülkiyet Hakkı”nı çiğneyen tavrınızla, çok daha büyük bir krize kapı aralıyorsunuz. Haklıyı haksızı ayırmaya itirazımız yok. Ancak; Türk Devlet geleneğinde mülkiyet hakkına saygı esastır. Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil !..