Manisa Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan 59 yaşındaki felsefe öğretmeni Ramazan A.’nın ders sırasında Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakaret içerdiği öne sürülen ifadeler kullandığı iddia edildi.
Yaşananların ardından okulda öğrenim gören 11 öğrenci öğretmen hakkında okul yönetimine resmi şikâyette bulundu.
ADD SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre olayın kamuoyuna yansımasının ardından Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Turgutlu Şubesi de konuyu yargıya taşıdı.
Şube Başkanı Orhan Eratıcı adına Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı’na verilen dilekçede, Ramazan A. hakkında Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlarından kamu davası açılması talep edildi.
Dilekçede, şüphelinin öğretmenlik mesleğinin sağladığı yetki ve imkânları kötüye kullandığı, müfredata aykırı söylemlerle sınıfta ayrışma yarattığı ve bazı öğrencileri aşağılayıcı ifadeler kullandığı öne sürüldü.
SAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, basın ve sosyal medyaya yansıyan iddialar üzerine resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, öğrencilerin ifadelerinin alınması ve delillerin toplanması için gerekli talimatların verildiği kaydedildi.
EMNİYETTE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ramazan A., emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.