Geçen yıl sonunda okulda 9. sınıf öğrencilerinin kız öğrencilere yönelik taciz ve tehdit içerikli 507 maddelik bir liste hazırladığı ortaya çıkmıştı. Duruma tepki gösteren 11. sınıf öğrencilerinin ilgili alt sınıf öğrencilerini darbettiği iddiaları üzerine okulda sistematik şiddet tespit edilmiş, 20 öğrenci disiplin cezası almış ve 2 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarılmıştı.

babaocagicom'un haberine göre, taciz ve tehdit iddiaları sonrası İstanbul Erkek Lisesi’nde okul yönetimine sert ceza İstanbul Erkek Lisesi’nde öğrenciler arasında yaşanan taciz ve tehdit olaylarıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Müdür ve 4 idareci yöneticilikten alınarak başka okullara öğretmen olarak gönderildi. 7 kişinin de maaşından kesinti cezası verildi.