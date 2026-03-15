Dev otomotiv firması harekete geçti: Yüzbinlerce kişiyi işsiz bırakacak proje

BMW Group, üretim süreçlerinde dijitalleşme ve yapay zekâ kullanımını geliştirmek amacıyla önemli bir projeye imza atıyor. Şirket, “physical AI” olarak isimlendirilen ve dijital yapay zekâyı gerçek makinelerle birleştiren yeni üretim yaklaşımını Avrupa’da ilk kez Almanya’daki Leipzig fabrikasında hayata geçirecek.
BMW, Almanya'daki Leipzig fabrikasında yapay zekâ destekli insansı robotları araç üretiminde kullanmaya hazırlanıyor. AEON isimli robotlar batarya ve bileşen üretiminde görev yapacak.
Özellikle elektrikli araç bataryalarının üretimi ve çeşitli bileşen montajı gibi alanlarda robotların aktif rol alması bekleniyor.
BMW daha önce ABD’deki Spartanburg tesisinde Figure AI tarafından yapılan insansı robotlarla bir pilot program gerçekleştirmişti. Bu robotlar günde yaklaşık 10 saat, haftada beş gün boyunca üretim hattında çalışarak metal parçaların yerleştirilmesi gibi tekrarlayan ve fiziksel açıdan zor görevleri yerine getirdi.
Geçen sene tanıtıma sokulan AEON robotları, gelişmiş sensör sistemleri ve yapay zekâ destekli hareket kontrol teknolojileriyle hazırlandı. Robotlar çevrelerini hissedebiliyor. Görev esnasında öğrenebiliyor ve karşılaştıkları durumlara göre programlarını güncelleyebiliyor.
ROBOTLARIN ÖZELLİKLERİ
Robotlar, 165 santimetre boyunda ve yaklaşık 60 kilogram ağırlığında. Bu robotlar, kısa zamanlı görevlerde 15 kilogram, uzun süreli görevlerde ise 8 kilogram yük taşıyabiliyor.
Tekerlekli ayak yapısı nedeniyle fabrikada hızlı şekilde hareket edebilen robotlar yaklaşık dört saatlik çalışma süresinden sonra bataryalarını otomatik olarak yenileyebiliyor.
BMW, AEON robotlarını ilk olarak Leipzig fabrikasında deneyecek. Başarılı sonuç alınması durumunda robotların yüksek voltajlı batarya montajı ve diğer üretim süreçlerinde aktif olarak görev alması bekleniyor. Şirketin amacı robotları doğrudan insan iş gücünün yerine koymak değil, özellikle tekrarlayan ve fiziksel olarak zorlayıcı görevlerde üretim hatlarını desteklemek.