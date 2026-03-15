La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid'in evinde Elche'yi 4-1 mağluğ ettiği karşılaşma, Arda Güler'in golü sayesinde uzun yıllar hatırlanacak bir maça dönüştü.

REAL MADRID UZUN ZAMAN SONRA LİGDE RAHAT BİR MAÇ ÇIKARTTI

Barcelona'nın gerisinde zirve takibini sürdüren Real Madrid kümede kalma mücadelesi veren Elche karşısında rahat bir maç çıkarttı.

İlk yarıda Rüdiger ve hafta için Manchester City maçının kahramanı Valverde'nin golleriyle onuca giden Real Madrid 2-0'lık üstünlükle devreye girdi.

Karşılaşmanın 66'ıncı dakikasında Huijsen skoru 3-0'a getirdi. Son bölüme girilirken Elche Manuel Angel'in kendi kalesine attığı golle 85'de farkı ikiye indirdi.

ARDA GÜLER ATTIĞI GOLLE SANTIAGO BERNABEU'YU COŞTURDU

Bu golden yalnızca dört dakika sonra ise milli yıldız Arda Güler sahneye çıktı ve Santiago Bernabeu tribününlerini dolduran taraftarlara hayatları boyunca nadir görecekleri bir golle benzersiz bir an yaşattı.

Elche kalecisi Dituro'nun önde olduğunu gören Arda Güler hızlı atağı pasla olgunlaştırmak yerine orta sahanın gerisinden kaleyi düşündü.

Aşırtma vuruşta isabeti bulan Arda Güler taraftarların şaşkın bakışları arasında ağları havalandırdı.

Böylesine bir golden sonra bile soğukkanlılığını koruyan Arda Güler'in sevinci abartmadan yaşaması da dikkat çekti.

'PUSKAS HAYIRLI OLSUN' YORUMLARI YAPILDI

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu gol sonrası 'Şimdiden Puskas ödülü hayırlı olsun' yorumları yapıldı.

ARBELOA: 'O GOLÜ SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRMEMİZ GEREKİYOR'

Maçın ardından Arda Güler'in muhteşem golünü yorumlayan Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, "Sözlerim yetmiyor, bir çerçeve alıp o golü bir sanat eserine dönüştürmemiz gerekiyor. Eşi benzeri görülmemiş ve muhteşem bir şey. Herkesin ellerini başlarına koyduğunu gördüm. İnanılmaz, 70 metreden o golü atmak, bilet parasına değdi.” dedi.

ARDA’NIN ORTA SAHADAN ÇEKTİĞİ ŞUT DİREKTEN DÖNÜYOR! pic.twitter.com/H52lm6T98s — S Sport Plus (@ssportplustr) March 16, 2024

BU GOL TESADÜF DEĞİL: BRAHIM DIAZ DOĞRULADI

Real Madrid'in Faslı yıldızı Brahim Diaz, Arda Güler'in bu şutlara antrenmanlarda çalıştığını belirterek milli oyuncunun golü tesadüfen atmadığını doğruladı.

Ayrıca Arda Güler'in geçtiğimiz sezon da orta sahadan benzer bir şutu Osasuna maçında deneyerek direğe takılması da bu golün tesadüf olmadığını ispatlayan bir başka somut örnek olarak öne çıkıtor