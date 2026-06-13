Hatay’da dereye düşerek yaralanan inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kepçeyle kurtarıldı.
Belen ilçesi Sakıt Mahallesi’nde dereye düşen inek yaralanarak mahsur kaldı. Yaralı hayvanı kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kepçe yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.

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