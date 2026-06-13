Gazeteci Şamil Tayyar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında Özgür Özel ve İslam Memiş'in fotoğraflarını yan yana koyarak, "Birisi CHP'deki yoldaşlarını birisi altın yatırımcısını batırdı" paylaşımı yapmıştı.
İslam Memiş ve Şamil Tayyar canlı yayında birbirlerine girdi: 8 binden altın aldırdın
Finans analisti İslam Memiş ve gazeteci Şamil Tayyar, canlı yayında birbirine girdi. Tayyar'ın İslam Memiş ve Özgür Özel'i paylaşarak "Birisi CHP'deki yoldaşlarını birisi altın yatırımcısını batırdı" ithamıyla başlayan tartışmanın dozu yükseldi. Memiş ve Tayyar birbirine hakaretler savurdu.Yunus Arıkan
Dün TGRT'ye konuk olan Memiş, Tayyar'a bu paylaşıma anlam veremediğini söylerken, "Ben de ergen çocuklar gibi onun bunun fotoğrafını koyup paylaşım mı yapayım?" dedi. Bunun üzerine Tayyar daha fazla gerildi.
Vatandaşa 8 bin liradan aldırdığı altının 6 bin liraya gerilediğini söyleyen Tayyar, "Ahlaksız adam 8 bin dedin 6 bin liraya düştü. Bunu açıkla. Batırdın küçük yatırımcıyı." dedi.
İki taraf arasında tartışma daha da alevlenirken, moderatör Hasan Basri Akşener İslam Memiş'i yayından aldı.
Program sonrası Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gramı 8 bin lira olacak dediği altın fiyatının 6 bin liranın altına düşmesi karşısında binlerce küçük yatırımcıyı hayal kırıklığına uğratan kuyumcunun spekülatif yorumları basit bir tahmin olarak görülemez. İşlemleri mutlaka incelenmelidir diye düşünüyorum. Bakalım altından ne çıkacak?" dedi.