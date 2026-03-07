Trendyol Süper Lig’de oynanan derbide Galatasaray, Beşiktaş’ı Victor Osimhen’in attığı golle 1-0 mağlup etti.
Maçta kritik bir hakem kararı da çıktı. Galatasaray’da Leroy Sané, ikinci yarıda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Mücadelenin 61. dakikasında Sane’nin Rıdvan Yılmaz’a yaptığı müdahale sonrası hakem Ozan Ergün, VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden inceledi.
VAR incelemesinin ardından kararını değiştiren Ergün, Leroy Sane’ye direkt kırmızı kart gösterdi. Bu kararın ardından Galatasaray, karşılaşmanın kalan bölümünü 10 kişiyle sürdürmek zorunda kaldı.
Leroy Sane, lig kariyerindeki ilk kırmızı kartı Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a karşı gördü (311 maç).