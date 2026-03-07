Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray derbide karşı karşıya geldi.

OSIMHEN DERBİDE TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Karşılaşmanın 39'uncu dakikasında Leroy Sane'nin ortasında yaptığı kafa vuruşuyla ağları havalandıran Victor Osimhen Beşiktaş karşısında takımını öne geçirdi.

NAPOLI'DEKİ KARİYERİNİN EN UZUN SERİSİNİ YAKALADI

Nijeryalı yıldız bu golle birlikte 2023'te Napoli'de oynadığı dönemde Ocak-Şubat ayları arasında yakaladığı 8 maçlık kariyerinin en uzun serisini tekrarlamış oldu.

SÜPER LİG'DE 8 MAÇTIR GOL KATKISI VERİYOR

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı son 8 maçta da gol katkısı sunan Osimhen toplamda 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi.