Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Eyüpspor, deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Eyüpspor, ligde kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fatih Karagümrük, 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Eyüpspor ise geri dönüş yaparak sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

KIRMIZI KART VE KRİTİK AN

Mücadelenin 76. dakikasında Eyüpspor’dan Anıl Yaşar, rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

PUAN DURUMU VE LİGDEKİ SON DURUM

Bu sonuçla Fatih Karagümrük 20 puanda kalarak haftayı son sırada tamamladı. Eyüpspor ise puanını 25’e yükseltti ve maç fazlasıyla 16. sıraya çıkarak kümede kalma umutlarını güçlendirdi.