Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligde 28 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet alan Eyüpspor, 22 puanla 17. sırada bulunuyor.

Son dört karşılaşmadan puansız ayrılan eflatun-sarılı ekip, son beş maçtır gol sevinci yaşayamadı.

Eyüpspor’da Emre Akbaba ve Dorin Rotariu sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Kırmızı kart cezalısı Bedirhan Özyurt ile sarı kart cezalısı Umut Bozok da forma giyemeyecek.

Kart sınırında bulunan Jerome Onguene, sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.

Sezonun ilk yarısında Samsun’da oynanan karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazanmıştı.