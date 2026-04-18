Türkiye'de profesyonel futbol liglerinde 5. şampiyon belli oldu: Yarına 2 ekip daha yolda

Türkiye’de futbol heyecanı sürerken TFF 3. Lig’de lig aşaması tamamlandı ve şampiyon olan ile küme düşen takımlar netlik kazandı. (Yarın oynanacak Söke 1970 Spor-Kütahya maçı son karşılaşma)
Alper Talha Şimşek
İNEGÖL KAFKAS ŞAMPİYON
4 grubun yer aldığı TFF 3. Lig’de son hafta oynanan karşılaşmaların ardından şampiyonlar da kesinleşti. Daha önce TFF 2. Lig’de Batman Petrolspor şampiyonluğunu ilan etmişti. TFF 3. Lig’de ise diğer üç grupta şampiyonlar daha önce belli olurken, son olarak 1. Grup’ta mücadele eden İnegöl Kafkas da şampiyonluğunu ilan etti.
HARİKA DÖNÜŞ
Bursa Yıldırım karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan İnegöl Kafkas, ikinci yarıda Mert Keklik, Serdar Eylik ve Tümer Oruç'un golleriyle sahadan 3-1 galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti. Puan kaybı yaşaması halinde ise Çorluspor 1947 şampiyon olacaktı.
İnegöl Kafkas, önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.
YARINA 2 ŞAMPİYON YOLDA
Yarın TFF 1. Lig’de Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Erzurumspor, 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig’e yükselme hakkı kazanacak.
Bursaspor ise Somaspor’u sahasında ağırlayacak. Yeşil-beyazlılar da 1 puan alması durumunda şampiyon olup TFF 1. Lig’e yükselecek.
GRUP GRUP ŞAMPİYON OLAN TAKIMLAR
TFF 3. LİG 1. GRUP
İnegöl Kafkasspor
TFF 3. LİG 2. GRUP
Bingöl 12 Spor
TFF 3. LİG 3. GRUP
Sebat Gençlikspor
TFF 3. LİG 4. GRUP
Kütahyaspor
TFF 2. LİG BEYAZ GRUP
Batman Petrolspor