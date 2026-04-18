Yeniçağ Gazetesi
18 Nisan 2026 Cumartesi
Anasayfa Spor İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'de o ismi topa tuttu: Soyunma odasına bile gitmesin

Fenerbahçe’nin Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası TRT Spor’da konuşan İlker Yağcıoğlu, Domenico Tedesco’yu sert sözlerle eleştirerek takımın oyununu ve tercihlerini hedef aldı.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

TRT Spor’da karşılaşmayı değerlendiren İlker Yağcıoğlu, sarı-lacivertli takım ve teknik direktör Domenico Tedesco hakkında sert açıklamalarda bulundu.

“TEDESCO SOYUNMA ODASINA BİLE GİTMESİN”

Yağcıoğlu, Fenerbahçe’nin oyunu üretkenlikten uzak bulduğunu belirterek, “Sözün bittiği yer… Hakikaten kaldım öyle. Fenerbahçe’nin 80. dakikaya kadar pozisyonu yok. Biz bunları söylediğimiz zaman vatan haini oluyoruz değil mi?” dedi.

Tedesco’nun tercihlerini eleştiren Yağcıoğlu, “Çıkardığı takıma bakıyorsun, yaptığı değişikliklere bakıyorsun… Fenerbahçe bu tarz oynayan takımlara karşı üretemiyor” ifadelerini kullandı.

“CHERIF İLE DEVAM EDERSEN ŞAMPİYONLUK BEKLEME”

Santrfor tercihine de değinen yorumcu, “Sidiki Cherif ile yola devam edersen şampiyonluk bekleme. Koskoca Fenerbahçe’yi onunla yarışa sokamazsın” dedi.

“70 PAS YAPTILAR SEN SEYRETTİN”

Rizespor’un oyununa da dikkat çeken Yağcıoğlu, “Kadıköy’de 70 pas yaptılar, sen seyrettin. Bu oyunla şampiyonluk olmaz” sözleriyle eleştirilerini sürdürdü.

“Gol tamamen Ederson’a yazar” diyen Yağcıoğlu, kalecinin hatasına da vurgu yaptı.

Kaynak: Diğer
