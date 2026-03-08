Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılılar 10 kişiyle sahadan galip ayrıldı.

Mücadelenin 62. dakikasında Leroy Sane kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Galatasaray’a galibiyeti getiren golü 39. dakikada Victor Osimhen tarafından kaydedildi. Bu sonuçla Galatasaray, maç fazlasıyla puan farkını 7’ye yükseltti.

Maç sonrası hakem kararlarını değerlendiren eski hakem Ahmet Çakar, Skyspor’a şu açıklamalarda bulundu:

“Yazıklar olsun bu hakemlere. Hakem ‘hakem’ olsaydı net 3 kırmızı kart olur ve skor değişirdi!”

“Osimhen'in sarısı var, düdükten sonra topa vuruyor, kitap çok açık, kırmızı kart!”

“Sallai'nin ilk yarıda net sarısı geçildi, ikinci yarıda sarı gördü, atılması lazım!”

“Türkiye’de futbol böyle mi yönetilecek, hiç mi utanma yok?”

